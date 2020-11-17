İzmit´te yoğun sis

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 50 metreye kadar düştü.

İzmit´te sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Şehir merkezinde görüş uzaklığının yer yer 50 metreye kadar düşmesine neden olan sis, ulaşımı aksattı. Özellikle D-100 yolunda sürücüler, araçlarının hızını düşürmek zorunda kalırken, sis nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafik oluştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-11-17 09:53:30



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