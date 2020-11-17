5 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda, 2´si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 2´si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-11-17 10:26:50
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