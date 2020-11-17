Kocaeli'nde sis etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 Karayolu’nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

D100 Karayolu’nda etkili olan sis nedeni ile sürücüler, kaza yapmamak için yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.