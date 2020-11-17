Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde şahısların belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.