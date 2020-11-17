Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si aktif görevde toplam 9 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli 5 ilde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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