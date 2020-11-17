Emekli öğretmen katıldığı kurs sayesinde 4 kitap yazarak ödül kazandı Hayallerini, aldığı kursla kağıda dökerek çocuklara hikaye üretti Dünya'nın gerçeklerini yazdığı hikayelerle çocuklara aktarıyor

Kocaeli'de açılan Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı kurslarına katılan emekli biyoloji öğretmeni Ayşe Şeker Kılıç, aldığı eğitimlerin ardından 4 çocuk kitabı çıkardı. Kılıç, yazdığı kitapların biriyle ise roman yarışmasında birincilik ödülü kazandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurslarına katılan Ayşe Şeker Kılıç, aldığı eğitimlerle 4 çocuk kitabı çıkardı. Kurslarda ilk derslerde heyecanlı anlar yaşayan emekli biyoloji öğretmeni Kılıç, aldığı dersler ve ödevlerle hayal ettiği hikayeleri kağıda dökmeye başladı. Kılıç, kursu sırasında ödev olarak hazırlanan ve beğenilen eseri ‘Cevahir Cevherigizli ve Alengirli Dersleri’ kitabı ile ödül kazandı. Beşinci kitabı basım aşamasına geçen Kılıç’ın öyküsü, yazar adaylarına ilham olacak.



Kafasında canlandırdığı hikayeleri kağıda döktü

Öğretmenlik yapan ve 20 yıllık bir görev sürecinin ardından Kocaeli’ne dönen Ayşe Şeker Kılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı kursa katılma kararı aldı. Kursa katıldığı ilk derste çok heyecanlandığını ifade eden Kılıç, “Kafamda canlandırdığım hikayelerim vardı. Doğru kurgulayıp kağıda dökemiyordum. Bir gün bu kursun ilanını billboardlarda gördüm. Hemen başvurdum. Kursa başladım ilk önce yazarlık kursuna, ardından çocuk edebiyatı kurslarına katıldım. Yazma üzerine, hikayeyi kurgulama, karakter kurgulama, zaman, mekan ve tasvir gibi teknik işleri öğrendik. Kurs eğitmenimizin verdiği ödevler ile kendimizi geliştirdik” dedi.



Roman Yarışmasında birincilik ödülü aldı

Yazdığı kitapları uzun süredir aklında kurguladığını belirten Kılıç, “Bu kurslar sırasında ‘Cevahir Cevherigizli ve Alengirli Dersleri’ adlı kitabım bir ödev olarak hazırlandı. Aklımda olan bir kurguydu ama uzun zaman kağıda dökememiştim. Roman kurgu ödevi sayesinde eserimi ortaya çıkardım. Kursa getirdim, eğitmenimiz ve arkadaşlarım tarafından çok beğenildi. Eğitmenim içeriğinin geliştirmesini istedi. Bende roman olarak yazmaya başladım. Güzel bir eser oldu. Kanes yayınları Çocuk Edebiyatı Roman Yarışmasında birincilik ödülü aldı. Bunun başarımın ardından ikinci kitabım Zekai İşlem tamam ile Sayı Oyunları Bu Öğretmen Biraz Değişik’ kitabım çıktı. Bu serinin üçüncü eseri ise basım aşamasında” diye konuştu.



‘Anne babalar öncelikle kitabı kendileri okumalı sonra çocuklarına okutmalı’

Yazarlık Kursunun yanı sıra Çocuk Edebiyatı Yazarlığı kursunun önemine vurgu yapan Kılıç, “Çocuk edebiyatı bize dünyaya çocuk gözüyle bakma fırsatı veriyor. İçinizdeki çocuğu görmenizi sağlıyor. O yüzden çocuk edebiyatını ben çok önemli buluyorum. Yetişkin de olsa herkesin çocuk edebiyatı eserleri okumasını önemli. Çocuk edebiyatında çok daha temiz ve saf bir dünya var. Bu dünyayı çocuklara aktarmakta bizim elimizde. Aile çocuklar için en önemli filtredir. Çocukların okuyacağı bir kitabın kontrol edilmesi anne babanın sorumluluğudur. Çünkü bir kitabın bizim çocuğumuza uygun olup olmadığını en iyi biz bilebiliriz. Bu sebeple anne babalar öncelikle kitabı kendileri okumalı sonra çocuklarına okutmalı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.