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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze çevreci bir tesis daha kazanıyor

İHA

Gebze çevreci bir tesis daha kazanıyor

Gebze Belediyesi tarafından ilçeye iri hacimli atıklar kırma tesisinin kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
Kompost Üretim Tesisi ile ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz’ çevre ödülünü ve 1 Milyonluk TL’lik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe desteğini Gebze’ye kazandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İri Hacimli Atıklar Kırma Tesisini de ilçeye kazandırmak için çalışma başlattı. Sıfır atık çalışmalarıyla değerli endüstriyel atıkların çevre kirliliğine neden olmadan kaynağından toplanarak ekonomiye kazandırıldığı Gebze’de kurulacak yeni tesisle ev, işyeri, okul, sanayi gibi kaynaklardan toplanan mobilya, yatak, bahçe atıklar bertaraf edilerek enerji formuna dönüştürülecek.
Kirazpınar Mahallesi’nde kurulacak ve çalışmaların son aşamaya geldiği İri Hacimli Atıklar Kırma Tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında ilgili birim sorumlularından bilgi alan Büyükgöz, “Kırma faaliyeti başlayacak tesisimizde günlük ortalama 50 ton civarı iri hacimli atığın geri kazanımı sağlanarak hem alandan tasarruf hem de ekonomik kazanım sağlanmış olacak” dedi.

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