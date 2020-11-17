Darıca Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

Darıca Belediyesi 30 Kasım’da sona erecek 2020 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, 30 Kasım’da sona erecek.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları istenirken vergilerin internet üzerinden online olarak da ödenebileceği belirtildi. Açıklamada, “Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan internet aracılığıyla Darıca Belediyesi resmi internet sitesine girip yapabileceği gibi belediye ana binası, Kültür Merkezi ve Zabıta müdürlüğü gibi noktalarda hizmet veren veznelerimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi mesai saatlerinde belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir” denildi.

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