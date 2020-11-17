İzmit Belediyesi halk dansları eğitimlerine başladı

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin ücretsiz dans eğitimleri Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde başladı.

Dans tutkunlarını alanında uzman eğitmenlerle buluşturan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, ücretsiz dans eğitimlerine başladı. Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde devam eden eğitimlerinde bale, halk oyunları ve street jazz gruplarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

Halk oyunları grubunda 810 yaş ve 1113 yaş Cumartesi ve Pazar, 1417 yaş Cumartesi, Pazar ve Pazartesi, 1829 yaş Cumartesi, 30 yaş ve üzeri Salı, 1425 yaş proje grubu ise PazartesiCuma günleri arasında ücretsiz dans eğitimi alıyor. Street jazz 1117 yaş grubu Cumartesi, 47 yaş bale grubu ise PerşembeCuma ve Cumartesi günleri İzmit Belediyesi’nin ücretsiz dans eğitiminden yararlanıyor.

Pandemi süreci nedeniyle İzmit Belediyesi, ücretsiz dans eğitimleri sırasında da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını en sıkı şekilde uyguluyor. İzmit Belediyesi ile farklı alanlarda kendini geliştirme fırsatı bulan dans tutkunları bir sene boyunca hazırladıktan sonra çeşitli festival, yarışma ve sanat gecelerine katılacaklar.

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