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Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin eserleri Kocaeli’de sergilendi 17 senelik emeğin meyvelerini hat ve ebru eserleriyle sergilediler

İHA

Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin eserleri Kocaeli’de sergilendi 17 senelik emeğin meyvelerini hat ve ebru eserleriyle sergilediler

Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin 17 senelik emeklerinin mahsulü olan hat eserlerinden oluşan sergisi, Kocaeli'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Hattat sanatçısı Mahmut Şahin, öğrencileri ile birlikte Kocaeli’de Sanat ve Eğlence Atölyeleri kapsamında sergi düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde açılan sergide Şahin ve öğrencilerinin geleneksel el sanatlarından olan hat ve ebru eserleri açılan sergide sergilendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği sergide Hattat Mahmut Şahin, hat sanatı ve ebru sanatının inceliklerine dair bilgiler paylaştı. Sergideki eserlerin 17 senelik emeğin mahsulü olduğunu ifade eden Şahin, “Bizim buradaki sergimiz yaklaşık 17 senelik emeğin mahsulü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü’nde Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezi’nde 17 senedir ders veriyoruz. Bu sergideki eserler o 17 senelik eserlerin mahsulü. 17 sene önce 2003 yılında başladık biz eğitimlere. Takriben yüzlerce kişi geldi geçti. Bu iş zor olan bir sanat. Kalan öğrencilerle beraber bir yıl sonu sergisi yaptık. Malum pandemi dönemi olduğu içinde bizim geçen sene yapacağımız sergi anca bu zamana yetişebildi. İnsan ektiği fidanların meyve vermesi her zaman haz edici bir duygu olduğuna inanıyorum. Çok güzel” dedi.

"Emeklerimizin meyvelerini görmek gurur verici"
Hattat Mahmut Şahin ile birlikte ders veren ve verdikleri emeklerin meyveleri görmenin gururunu yaşadığını dile getiren Abdullah Aydemir, “2004’den beri geleneksel sanatlar dersleri veriliyor konservatuar bünyesinde. Mahmut hocamla beraber birlikte gidip geliyoruz İstanbul’dan buraya. Haftada bir gün ders yapıyoruz. Yine hocamızın dediği gibi talebelerimizin eserlerini, emeklerimizin meyvelerini görmek gurur verici” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ertelenen sergi açıldı
Sergi ile ilgili görüşlerini dile getiren Abdullah Üzmez, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bizim Geleneksel Sanat Eğitim Merkezimizin pandemiden dolayı geçmiş olan bir sergi çalışması var. Bunun sergi çalışmasını çocuklarımıza yönelik atölye çalışmaları ile beraber destekleyerek güzel eserler çıktı. Bu eserleri de halkımızın beğenisine sunmuş vaziyetteyiz. Halkımız da sağ olsun destekliyorlar ve sergimize katılım gösteriyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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