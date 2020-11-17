Üvey annesinin boğazını keserek öldüren şahsa müebbet talebi Üvey anne katili olmakla yargılanan şahıstan ilginç savunma: "Kadınların öldürülmesini istemem” “Üvey annem bize saldırırken kendini yaralamış olabilir”

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini, boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası istendi. Davada kendisini savunan cinayet zanlısı, kadınların öldürülmesini istemediğini söyledi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 24 Ekim 2018 de meydana gelen olayda Erdoğan Y.’nin eşi Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı üvey oğlu Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazı kesilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gokhldze hayatını kaybederken, olayın ardından evden kaçan Samet Cihan Y., polis ekiplerince dere içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette psikolojik problemleri olduğunu söyleyen cinayet zanlısı Samet Cihan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cezai sorumluluğun tam olduğu raporda kesinleşti

Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir önceki davada mahkeme heyetinin talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Samet Cihan Y.’nin cezai sorumluluğunun tam olduğunu tespit edildi.



Sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti

Duruşmada Cumhuriyet savcısı tarafından mütalaada Samet Cihan Y.’nin kasten öldürme suçundan müebbet hapsini talep edilerek, delillerin dosyada saklamasını istendi. Mütalaanın okunmasının ardından savunma yapan Samet Cihan Y., “Babam eşinin genç olmasından dolayı evliliklerini karşı çıktığımı ve uyuşturucu bağımlısı olduğumu düşündü. Ancak böyle bir şey yoktu. Babamla birlikte hastanede uyuşturucu bağımlısı olup olmadığım konusunda test yapmaya gittik. Testim negatif çıktı. Babamla üvey annemin sağlıklı bir evlilikleri yoktu. Babamın evliliğinden şüphelendim" dedi.



Üvey annem bize saldırırken kendini yaralamış olabilir.

Daha önceki savunmasında babasının üvey annesini öldürmüş olabileceğini söyleyen Samet Cihan Y. duruşmanın devamında eski ifadelerini değiştirdi. Cihan Y. ifadesinde, "Benim üvey annemi yaralamaya ya da öldürmeye sebep verecek bir şey yoktu, ben öyle bir şey yapmadım. Ben bunun babamın da yaptığını düşünmüyorum. Üvey annem bana, babama ve aile büyüklerime saldırmak istedi o arada kendini yaralamış olabilir. Bir kadının öldürülmesini istemem. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.



Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti sanığın kasten öldürme suçundan olay yeri inceleme tutanağı, adli tıp raporundan alınan raporlar, sanığın söyledikleri ve diğer hususlar dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

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