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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit karanlık sokaklar güneş enerjisi ile aydınlanıyor

İHA

İzmit karanlık sokaklar güneş enerjisi ile aydınlanıyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların sürekli karanlıkta kaldığı Alikahya Vezirhan Sokak’ta güneş enerjili aydınlatma uygulaması başlattı.
İzmit Belediyesi, elektrik dağıtım şirketinin çalışma yapmaya yanaşmadığı ve karanlıklar içerisinde kalan Alikahya Merkez Mahallesi Vezirhan Sokak’ta güneş enerjili sokak aydınlatma sistemi kurarak vatandaşların sorunu çözdü. Sabri Yalım Parkı’nın ardından Vezirhan Sokak’ta İzmit Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla kurduğu 9 aydınlatma direğinden oluşan güneş enerjili sokak aydınlatma uygulaması İzmit’te bir ilk oldu.
Çalışma yapılmadan önce hiçbir sokak aydınlatması bulunmayan Vezirhan Sokak’ın, çevresinde yaşayan vatandaşların kullanmaya korktuğu yolda “Güneş gece de aydınlatır. Üstelik fatura da göndermez” mantığıyla uygulanan güneş enerjili aydınlatma sistemiyle bölgede yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Özellikle geceleri kullanılmaktan oldukça çekinilen yolu artık günün her saati vatandaşlar hem yaya olarak hem de araçlarıyla rahatlıkla kullanabiliyor.
Ayrıca bölgede uygulanan çalışmada birçok yenilikte yer alıyor. Hareket algılayıcı sensörlerin bulunduğu aydınlatma direkleriyle birlikte yolda kimse yokken yüzde 70 bir aydınlatma sağlanırken bir araç veya vatandaşın geçtiği sırada yüzde 100 bir enerji verilerek sokağın tamamen aydınlanması sağlanıyor. Normal olarak kullanıldığında da büyük bir tasarrufu olan güneş enerjisinin böylelikle daha da tasarruflu kullanılmasıyla güneş olmasa da 24 saat enerji depolanması sağlanıyor.
Önceki gün akşam saatlerinde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Kahveci, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve ilgili birim müdürleri güneş enerjili aydınlatma projesi uygulama bölgesinde incelemelerde bulundu. Uygulama hakkında bilgiler veren Başkan Hürriyet, “Üretimde süreklilik enerjide tutumla olur. Biz de Üreten Belediye İzmit Belediyesi olarak, sensörlü ve güneş enerjili sokak lambalarımızı kimse olmadığı zaman daha az enerji harcamasını, insan ve araç yoğunluğu olduğunda ise enerjinin artmasını sağladık” dedi.
Enerjinin önemine değinen Başkan Hürriyet, “Gereksiz harcanan enerji kaybedilen emektir. Milli servet israfı yerine doğal enerji kaynaklarından faydalanmak gerek. Ayrıca olası bir depremde de elektrik kesintisi olmayacak, sokak hep aydınlık kalacak. Bu bir başlangıç. İnşallah imkânlarımız arttıkça bunu gibi projelerimizi de tüm İzmit’te yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

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