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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul bahçesinde mini hayvanat bahçesi oluşturuldu

DHA

Okul bahçesinde mini hayvanat bahçesi oluşturuldu


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT 23 Nisan İlkokulu´nda hayvan sevgisini aşılamak amacıyla okul bahçesinde mini bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. Okulda öğrenciler ve okul yönetimi tarafından 40 hayvan besleniyor.
İzmit´te Yahya Kaptan Mahallesi´ndeki 23 Nisan İlkokulu´nun bahçesinde geçen yıl şubat ayında okul yönetimi ve velilerin de destekleriyle hayvanların beslenebileceği alan oluşturuldu. Tavşan, tavuk, kaz, ördek, köpek, kedi, keçi ve kuzular öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenme başlandı. 23 Nisan İlkokulu Müdürü Cemal Aygüzel, "Bakanlığımızın 2023 vizyonu kapsamında okul bahçesinde hem öğrencilerin ilgisini çekmesi için hem de öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılamak için bir proje başlattık. 2019 Şubat ayı itibariyle velilerimizin kendi gönüllerinden kopan bağışlarla yaklaşık 40 hayvanı okul bahçesinde beslemeye başladık. Tavşanımız, köpeğimiz, tavuklarımız, kaz, ördek, keçi ve kuzularımız var. Öğrenciler istedikleri zaman öğretmenler eşliğinde okul bahçesinde hayvanlara yem verebiliyorlar, onlarla iletişim kurabiliyorlar. Bu doğrultuda izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla bu projede başarılı olduk" dedi. 
'ÖĞRENCİLER CİVCİLERE, TAVŞANLARA İSİM VERİYORLAR'
Öğrencilerin ilgisini çekecek hayvan türlerini arttırmayı planladıklarını belirten Aygüzel, "Bundan sonraki süreçte de biraz çeşitleri artırarak öğrencilerin daha fazla ilgisini çekecek farklı hayvan türleriyle zenginleştirmek istiyoruz. Tavuklarımız kuluçkaya yatmıştı, oradaki civcivlerin isimlerini öğrencilerimiz verdi. Tavşanların isimlerini öğrencilerimiz verdi. Hayvanların bakımı veteriner olan bir velimiz tarafından gerçekleştiriliyor, aşı olması gereken hayvanların aşıları yapılıyor. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı olmadan, öğrenci sağlığını da düşünerek burada hayvanlarla ilgilenmelerine imkan sağlıyoruz" diye konuştu. 
'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'
Okul bahçesinde hayvanları beslediklerini söyleyen öğrenci Çağla Teber, "Arkadaşlarımızla beraber buraya gelerek hayvanların arasında geziniyoruz, onları seviyoruz. Ben hayvanları çok seviyorum, hayvanlarla beraber vakit geçirmek benim için çok güzel bir duygu. En çok ördekleri seviyorum, keçiler de çok tatlı." dedi. 
Siyah bir tavuğa 'Karabaş' adını verdiğini söyleyen öğrencilerden Ali Efe Uyar, "Hayvanların arasında gezinti yapmak çok eğlenceli geliyor. Bence çok güzel bir duygu, en çok kedi ve tavukları çok seviyorum. Bazılarına isim veriyoruz benim çok sevdiğim bir tavuk var ve siyah olduğu için ona `Karabaş´ diyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-11-19 08:07:37

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