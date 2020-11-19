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Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi Çocukluk yıllarının tutkusu müze sahibi yaptı Çevresinden topladığı antikaları evinin altında sergiliyor Topladığı 250’den fazla eserle yeni müze kurmayı hedefliyor

İHA

Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi Çocukluk yıllarının tutkusu müze sahibi yaptı Çevresinden topladığı antikaları evinin altında sergiliyor Topladığı 250’den fazla eserle yeni müze kurmayı hedefliyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan emekli Astsubay Çavuş Sedat Yenişen, arkadaşlarının da desteğiyle çocukluğundan beri topladığı 250’den fazla antika eserlerle evinin altındaki odayı müzeye çevirdi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ikamet eden emekli Astsubay Çavuş Sedat Yenişen, lise yıllarından beri topladığı eşyaları evinin altında birleştirip kişisel müze oluşturdu. Yenişen’in gençlik yıllarından beri manevi ve tarihi değeri olan eski eşyaları toplama merakı, emekli olunca bir hobiye dönüştü. Arkadaşlarının da desteğiyle 40 yıldan 130 yıla kadar tarihi olan materyallerin müzede mevcut olduğunu söyleyen Yenişen, “En son gelen toplu tabancalar var. Bizim anneannemden kalan 130 yıllık Çerkesler’in kullandığı hamur teknesi ve çöven dediğimiz pasta yaptığımız bir materyal var. Ben bunları çocukluk yıllarımdan beri biriktirdim, diğer arkadaşlarımın getirdikleriyle de birleştirdim. Bu müzeyi kurduk” dedi.

‘Belediye başkanından müze sözü aldık’
Evinin altındaki kişisel müzeyi gezen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan eserlerin sergilenmesi için yeni bir müze sözü aldıklarını belirten Yenişen, “Kartepe Belediye başkanımızın vermiş olduğu bir söz var. Eğer bize bir müze yaparsa ben de buradaki materyalleri o müzeye bağışlama sözü verdim. Yaklaşık olarak 250 materyal mevcut. İnsanların ziyaret etme şansları var. Geçen yıl İstanbul’dan buraya gelen arkadaşlar ziyaretçileri getiriyorlardı. Çok gelen oldu” diye konuştu.
Kafkasya’dan gelen dedesine ait Osmanlı dönemi nüfus kağıdını sergiliyor
Yenişen’in kurduğu kişisel müzeye eşya bağışı yaptıklarını ifade eden Vedat Eroğlu, “Benim de geçmişe yönelik merakım dedemden geliyor. Dedemin evinde sakladığı babasının Kafkasya’dan geldiğinde Osmanlı’nın verdiği nüfus kağıdını dahi muhafaza etmiş dedem. Sanırım ondan alıyorum . Sedat abinin bu merakını görünce ona yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Geçmişimiz de kullanılan her materyalin bir önemi var, değeri var, manevi değeri var. İleride İnşallah bunları da yazarız öykülerini de yazarız. Çok güzel kişisel bir müze oluşturdu. Gören herkes hayran kalıyor burada. Bunu da Uzuntarla müzesine bağışlamak istemesi çok güzel bir davranış” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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