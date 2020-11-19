Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı (2)



SAHTE 1 MİLYON 352 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli´nin Çayırova ilçesinde bir matbaaya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan sayım sonucu hepsi de sahte 100 dolar banknotlar olmak üzere, toplam 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildiği bildirildi. Para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaalara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Selda Hatun TAN

2020-11-19 12:38:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.