İzmitli çocuklar, Orman Okulu ile geleceklerini şekillendirecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukların geleceğini şekillendirecek olan Orman Okulu’nun İzmit’te kurulmasıyla ilgili girişimlere başladı.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, çocukların doğa ile iç içe olarak kişisel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeleri, iletişimi kuvvetli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak büyümelerini sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet, Orman Okulu’nun İzmit’te kurulması için girişimlere başladı. Başkan Hürriyet, eğitim kurumlarına müfredatları dahilinde hazırlanacak alternatif atölye ve aktivite seçenekleri ile çocukları doğayla buluşturacak olan Orman Okulu’nun tüm kente eşsiz deneyim ve kazanımlar sunarak çocukların geleceğinde fark yaratacağını ifade etti.

Çocukların doğa sporları, sanat atölyeleri ve ekolojik atölyelerle her yönden kendilerini geliştirmelerini amaçlayan Orman Okulu Eğitim Modeli hayata geçirildikten sonra, kentteki eğitim kurumları ya da talep eden gruplar, İzmit Belediyesi ile işbirliği içerisinde bu eğitim modelinden yararlanabilecek. Hürriyet, Orman Okulu’nun kentteki tüm çocukların geleceğine yön vermek için son derece önemli bir proje olacağının altını çizdi. Orman Okulu Eğitim Modelini hayata geçirmek için İzmit Belediyesi olarak çok heyecanlı olduklarını belirten Hürriyet, gerekli fiziki araştırmalar yapıldıktan sonra projenin şekilleneceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.