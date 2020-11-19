Başiskele’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, yeni açılan imar yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte ulaşım ağını her geçen gün genişleten Başiskele Belediyesi, imara yeni açılan bölgelerde vatandaşların talepleri ve planlar çerçevesinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışması tamamlanan Barbaros Mahallesi Beyazıt Caddesi, Favori ve Harem sokaklarda malzeme serimini gerçekleştiriyor. İlçenin her bir mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Kullar Yakacık Mahallesi Kars ve Dervişoğlu sokaklarda bir bölümünde yol düzenleme, Damlar Mahallesi Ekol Sokak'ta ise yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

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