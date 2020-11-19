Kayalıklarda ölü bulundu

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesi sahilinde Erbil Hakgüder (70) ölü bulundu. Hakgüder´in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, öğle saatlerinde Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan vatandaşlar kayalıklarda hareketsiz yatan kişiyi fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sahilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin Erbil Hakgüder olduğu tespit edildi.

Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen Erbil Hakgüder´in ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-11-19 13:21:46



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