Kocaeli´de, DHKP-C üyesi yakalandı 

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KOCAELİ, (DHA) - KOCAELİ´de, polisin operasyonu ile DHKP-C üyesi 1 kişi yakalandı.

Kocaeli´de, DHKP-C silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan 1 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2020-11-19 13:53:50



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