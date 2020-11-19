Yeşilova’yı rahatlatacak asfaltlama çalışmasını tamamladı

İzmit Yeşilova Mahallesi Üzmez Sokak’ta bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla asfaltlama çalışması yapıldı.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptığı asfalt çalışmalarıyla vatandaşlardan takdir topladı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri, havaların iyi seyretmesini fırsat bilerek Yeşilova Mahallesi Üzmez Sokak’ta 400 metre uzunluğundaki yolu komple asfaltladı. Çalışmada 400 metre uzunluğundaki yola 800 ton sıcak asfaltın serildi.
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