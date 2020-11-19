3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Fatsa Belediyespor:1

– Misli.com 3. Lig 1. Grup 10. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor’a 10 mağlup oldu.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Sezgin Altun xx, İsmail Emre xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu x, Rıdvan Aykan xx, Melih İnan xx (Kubilay Serbest dk. 78 x), Gökhan Günel x (Bahtiyar Yıldırım dk. 54 x), Mehmet Bağlı xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Bertuğ Başdemir dk. 78 x), Doğancan Aynacı xx, Sinan Morgil xx, Mehmet Tosun xx (Tayfur Emre Yılmaz Dk.62 xx), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Osman Kerem Akyol, Mesut Can Tunalı
Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu xx, Gökhan Açıkgöz xx, Enver Yıldız xxx, Rıdvan Sönmez xx, İsmail Bulut xx (Sinan Yazıcı dk. 73 x), Mehmet Seçme xx (Haci Şükrü Çiçek dk. 73 xx), Doğukan Bulut xx, Fatih Arat xx (Tevfik Doğukan Pala dk. 90 ?), Emre Usta xx (Onur Hafızoğlu dk. 90 ?), Muhammed Burak Çelik xx, Bilal Can İner xx (Emrah Günaydın dk. 81 x)
Teknik Direktör: Murathan Karagöl
Goller: Enver Yıldız (dk. 63) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Bağlı, Muhammet Fatih Yıldırım, Tayfur Emre Yılmaz (Belediye Derincespor), Gökhan Açıkgöz, Emre Usta, Mehmet Seçme, Haci Şükrü Çiçek, Ömürcan Çavuşoğlu (Fatsa Belediyespor)
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