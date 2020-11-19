Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli´nin Körfez ilçesinde koronavirüse yakalandığı için karantinada olduğu evinde babasının ölüm haberini sosyal medyada paylaştıktan sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Mahir Akar, son yolculuğuna uğurlandı. Akar´ın cenazesi Körfez Asri Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı´nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2020-11-19 15:35:05
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