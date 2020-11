Müzisyenler şarkıyla pandemi süreci için yardım istedi 

Alişan KOYUNCUErol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde eğlence sektöründe hizmet veren müzisyenler, koronavirüs salgını döneminde işlerinin durma noktasına gelmesi dolayısıyla besteledikleri şarkıyla yetkililerden yardım istedi.

Gebze ilçesinde çeşitli mekanlarla hizmet veren müzisyenler, koronavirüs salgını döneminde işlerinin durması nedeniyle Gebze Müzisyenler Derneği çatısı altında bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıyı besteledikleri şarkıyla ifade edip, yetkililerden yardım istedi. 'Bir umutla yaşıyor sanat dünyası, Covid-19 derdi vurdu çekiyor yası. Tüm sanatın derdi ekmek davası, bizlere de el uzatsın devletim' sözlerinin yer aldığı şarkıyla seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Gebze Müzisyenler Derneği Başkanı Muhammet Gündüz, her türlü tedbiri alarak çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

'BİZ HER ŞARTA RAZIYIZ'

Bölgede genelde içkili mekanlar ile düğün ve nişan gibi organizasyonlarda hizmet veren müzisyenlerler, pandemi nedeniyle zaruri olarak alınan önlemler nedeniyle zor günler yaşıyor. Uzun zamandır çalışamadıkları için maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Muhammet Gündüz, "Birimiz klavyemizle, birimiz nefesimizle, birimiz sazımızla, birimiz de sesimizle evimize ekmek götürüyoruz. Pandemi dolayısıyla istemediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldığımız için şu anda Türkiye genelinde müzisyen arkadaşlarımızın birçoğu mağdur oldu. Elimizden de maalesef bir şey gelmiyor. Bizim ülkemiz büyük, devletimiz büyük. Biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi seven insanlarız. Benim buradan arkadaşlarım adına devlet büyüklerimden isteğim var. Biz her şarta razıyız. Biz sokak sanatçısı falan değiliz ama daha önce olduğu gibi, gezen otobüsler üzerinde şarkı söyleyerek evlerine ekmek götürsünler. Biz buna razıyız. Biz sokak sanatçısı falan değiliz ama şu anda ona bile razı olmaya başladık. Çünkü yılladır bu işle emek kazanıyoruz. Tüm devlet büyüklerimden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

'DEVLETİN BİZE DE YARDIMCI OLMASINI İSTİRHAM EDİYORUZ'

Sanat dünyasında olan tüm insanların evine ekmek götüremediğini belirten müzisyen Şahin Turgutoğlu şöyle konuştu:

"Ben halk ozanıyım, devletimizin her konuda birilerine uzattığı gibi sanatçılara da el uzatmasını istirham ediyoruz. Ne düğünlere gidebiliyoruz, ne sahnelere çıkabiliyoruz, ne de program yapabiliyoruz. Neredeyse bir yıldır sanat erkanı bir kuruş para kazanamadı. Hepimizin çoluğu çocuğu ekmek bekliyor. Onun için mümkünse devletimizin her konuda halkına yardım ettiği gibi, sanatçılara da el uzatırsa çok memnun oluruz."

