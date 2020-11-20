Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası



Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, öğrenim gördüğü okulun müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu´yu makam odasında bıçaklayarak öldüren 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç., 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Gebze ilçesinde 2 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, o dönem 17 yaşındaki 11'nci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından makam odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya F.Ç. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu ve Kuyucu´nun kardeşleri ile iki tarafın avukatları salonda hazır bulundu.

F.Ç´ye son sözü sorulurken, "Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. Buralara kadar nasıl geldi bilmiyorum. Ben hiç kaçmaya çalışmadım. Tasarlama kesinlikle yapmadım. Böyle bir şey olsa okulun dışında öldürürdüm. Bu istemeyerek olan bir olaydır. Ölenin ailesinden çok özür diliyorum. İstemeyerek yaptım, bilmenizi istedim" dedi.

Gülay Kuyucu, F.Ç.´ye en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, F.Ç.´yi 22 yıl hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-11-20 11:35:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.