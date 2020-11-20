Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası (2)



KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun, "Hocamızın bugün itibariyle karar duruşması yapıldı ve yargılama neticelendi. Yargılama neticesinde suça sürüklenen çocuğun 22 yıl hapis cezasına karar verildi. Mahkeme suça sürüklenen çocuk hakkında takdir indirim uygulamadı. Ancak suçu tasarlayarak suçu işlemediği kanaat getirildi. Gerekçesi daha sonra açıklanacağı için şu an gerekçesini bilemiyoruz ama kamu görevlisi öldürülmesi suçundan suça sürüklenen çocuk hakkında 22 yıl hapis cezası verildi" dedi.

Cezaya itiraz edeceklerini ifade eden Murat Altun, "Biz bu suçun tasarlanarak işlendiği kanaatindeyiz. Kaldı ki kamu vicdanının rahatlaması adına eğitim camiasının rahatlaması adına öğretmenlerimizin bundan sonra görevlerini daha iyi ifa edebilmesi adına biz burada aslında cezanın en üst hadden verilmesi gerekli düşüncesindeyiz. Dolayısı ile cezanın en üst hadden verilmemesi dolayısıyla yine tasarlama yönünden hüküm kurulmaması tasarlama olmadığı yönünde mahkeme kararı açısından bu karara itiraz edeceğiz. Burada aslında tasarlanmanın varlığı doğrudan belki bu cezanın yükselmesine kriter değil ama oluş noktasında tasarlamanın varlığının sabit olduğu düşüncesindeyiz. Suçun işleniş biçimi, oluş yeri, olma şekli değerlendirildiğinde aslında burada cezanın yüksek hadden verilmesi elzem olduğu gerekli olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-11-20 12:42:33



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