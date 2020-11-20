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TIR arıza yapan TIR´a çarptı: 1 yaralı

DHA

TIR arıza yapan TIR´a çarptı: 1 yaralı


Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, arıza yaptığı için sağ şeritte park eden TIR'a arkadan çarpan TIR´ın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. 
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Öztan idaresindeki 78 BU 181 plakalı sac yüklü TIR, R.Ö.A.´nın arıza yapması nedeniyle sağ şeritte park ettiği 77 AAU 382 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, sac yüklü TIR, çarptığı TIR´ın dorsesinin altına girdi. Kazada Hasan Öztan yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri geldi.
Yaralı Öztan hasar gören araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2020-11-20 13:29:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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