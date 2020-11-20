Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Hurdaya dönen tırda sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Hurdaya dönen tırda sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

İHA

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Hurdaya dönen tırda sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen aracın kabininde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtardı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.A. idaresindeki 77 AAU 382 plakalı gıda yüklü tır, arıza sonucu yol üzerinde durdu. Bunun üzerine aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ö. yönetimindeki 78 BU 181 plakalı demir sac taşıyan tır, duramayarak arıza yapan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle parçalanan tırda sıkışan sürücü Hasan Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hasan Ö., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR arıza yapan TIR´a çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR arıza yapan TIR´a çarptı: 1 yaralı
Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtaran veteriner hekim konuştu: “Başka yardım eden insan da görmeyince dayanamayıp suya atladım”
YEREL HABERLER Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan ...
Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası (2)
YEREL HABERLER Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis ...
Kartepe’ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı
YEREL HABERLER Kartepe’ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı
Vergi ödemesinde son gün: 30 Kasım
YEREL HABERLER Vergi ödemesinde son gün: 30 Kasım
Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis
YEREL HABERLER Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye ...
Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği ...
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
YEREL HABERLER Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan ...
İzmit Belediyespor’un maç takvimi belli oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor’un maç takvimi belli oldu
Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya ...
İzmit Belediyesi, Akmeşeli çocukları gülümsetti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Akmeşeli çocukları gülümsetti
Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis ...
Dilovası’nda geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Dilovası’nda geçici güzergah uygulaması
Körfez’de Aşevi Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Körfez’de Aşevi Projesi hayata geçirildi
Kılavuz Gençlik çevrim içi olacak
YEREL HABERLER Kılavuz Gençlik çevrim içi olacak
Korona virüs Türkiye’de okuma oranını arttırdı Pandemi sürecinde internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttı
YEREL HABERLER Korona virüs Türkiye’de okuma oranını ...
Cenaze namazları için koronavirüs önlemi 
YEREL HABERLER Cenaze namazları için koronavirüs önlemi 
Müzisyenler şarkıyla pandemi süreci için yardım istedi 
YEREL HABERLER Müzisyenler şarkıyla pandemi süreci için yardım ...
Kıyafetleri ile denize girip köpeği ölmekten kurtardı
YEREL HABERLER Kıyafetleri ile denize girip köpeği ölmekten kurtardı
Sokak ortasında duyulan silah sesleri ve bulunan kan izleri ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sokak ortasında duyulan silah sesleri ve bulunan kan ...
Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü Karşıdan karşıya geçmek ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X