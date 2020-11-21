Zabıtadan gece denetimleri

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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerine devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle getirilen kısıtlama ve tedbirler kapsamında Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, çarşı merkezi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet veren esnafları ziyaret etti. Zabıta ekipleri esnaflara, başlayan saat kısıtlamalarına uymaları konusunda hatırlatmada bulundu. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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