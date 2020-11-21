İzmit’te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacak

İHA

İzmit’te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama çalışmalarına başladı.
Altyapıda ve teknolojik yatırımlarda öncü kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda İzmit Yürüyüş Yolu’nda yapılacak üstyapı ve peyzaj çalışmaları öncesinde İSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet, Hürriyet ve Cengiz Topel Caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Tekel Geçidi ve Osmanbey Geçidi sokaklarındaki altyapı hatlarının temizlik ve görüntülenmesinin yanı sıra kazısız yöntem yoluyla rehabilitasyonu için proje başlattı.
19 Kasım itibariyle 300 mm çaplarındaki altyapı hatlarında temizlik ve görüntüleme çalışmalarına başlanıldı. Kanalizasyon hatlarının temizlik ve görüntüleme çalışmalarının ardından, 23 Kasım tarihinden itibaren periyotlar halinde kazısız teknoloji olan “katla ve şekil verfold and form” yöntemi ile altyapı hatlarının koruyucu kaplama çalışmaları yapılacak. Geçmiş yıllarda Gölcük Değirmendere sahilde ve İzmit Acısu Sokak’taki mevcut altyapı hatlarına kazısız teknoloji uygulayan İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki atık su altyapı hatlarını koruma çalışmalarını 31 Mart 2021 tarihine kadar sürdürecek.
24 saat esaslı yapılacak çalışmalarda hatların temizlik çalışmaları 21.00 05.00 saatleri arasında, koruyucu kaplama çalışmaları ise gündüz 09.00 15.00 ve gece 22.0005.00 saatleri arasında yapılacak. Trafiğin en yoğun olduğu sabah 05.00 09.00 ile akşam 15.0021.00 saatleri arasında bahse konu cadde/sokaklarda çift şerit trafik akışı devam ettirilecek.
Yapılacak çalışmalarda her türlü önlemlerin alındığını ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, uygulama ile birlikte atık su hatlarını uzun yıllar koruyacaklarını söyledi. Kurum olarak özellikle şehir merkezlerinde esnaf ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdür Sağlık, “İzmit şehir merkezindeki altyapı hatlarının yenilenmesi yerine kazısız teknoloji ile korunması için proje başlattık. Geçmiş yıllarda birçok arterde kullandığımız sistem ile vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde gece gündüz çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıtadan gece denetimleri
YEREL HABERLER Zabıtadan gece denetimleri
Gebze’ye yeni barınma ve konaklama merkezi
YEREL HABERLER Gebze’ye yeni barınma ve konaklama merkezi
Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor Kollarını açan 5 kişi 6 asırlık ağacın etrafını saramadı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacı görenleri şaşırtıyor 2. Murat dönemlerinden kaldığı düşünülen ağacın turizme kazandırılması bekleniyor
YEREL HABERLER Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor Kollarını ...
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
YEREL HABERLER Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
İzmit’te Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel oratoryo
YEREL HABERLER İzmit’te Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel oratoryo
FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı
Peş peşe araç çarpmasıyla ölen kadının kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Peş peşe araç çarpmasıyla ölen kadının kimliği ...
Fatih Mahallesi’ndeki çamur çilesi bitiyor
YEREL HABERLER Fatih Mahallesi’ndeki çamur çilesi bitiyor
Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi
YEREL HABERLER Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi
İzmit'te temizlik mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER İzmit'te temizlik mesaisi sürüyor
Gebze'de 44 okul sınav için dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Gebze'de 44 okul sınav için dezenfekte edildi
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Kocaeli basınıyla buluştu
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Kocaeli basınıyla ...
Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Hurdaya dönen tırda sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Hurdaya dönen ...
TIR arıza yapan TIR´a çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR arıza yapan TIR´a çarptı: 1 yaralı
Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtaran veteriner hekim konuştu: “Başka yardım eden insan da görmeyince dayanamayıp suya atladım”
YEREL HABERLER Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan ...
Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası (2)
YEREL HABERLER Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis ...
Kartepe’ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı
YEREL HABERLER Kartepe’ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı
Vergi ödemesinde son gün: 30 Kasım
YEREL HABERLER Vergi ödemesinde son gün: 30 Kasım
Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis
YEREL HABERLER Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye ...
Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği ...
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
YEREL HABERLER Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan ...
İzmit Belediyespor’un maç takvimi belli oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor’un maç takvimi belli oldu
Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X