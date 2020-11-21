Kocaeli´de bir günde 289 koronavirüs cezası 



İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de dün yapılan denetimlerde salgın tedbirlerini ihlal eden 289 kişi ve iş yerine idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 20 kişiye, maske takmayan 190 kişiye ve 2 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye ve 3 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 44 kişiye ve 1 iş yerine olmak üzere 289 idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi de yakalandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-11-21 13:07:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.