Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bir restoranın klimasının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi´nde bulunan bir restoranın klima motorunda bilinmeyen bir sebeple öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, klimanın motorunda çıkan yangını, restoranın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-11-21 13:42:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.