Feci kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden kızının tabutu başında gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolundan karşıya geçmek isterken çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutu başında gözyaşı döken acılı babayı, yakınları sakinleştirdi.

Kaza, Gebze D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi D100 karayolundan karşıya geçmeye çalışan bir kadına, Galip S.Ö. idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre uzağa savrulan kadın yola düştü. Yola düşen ve kendisini fark etmeyen 10’a yakın aracın üzerinden geçtiği kadın feci şekilde öldü. Kazada hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede ise cesedin iş çıkışı evine gitmek isterken yoldan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki Sultan Güllü olduğu belirlendi.

Hastanede işlemleri tamamlanan Güllü’nün cenazesi, evinde helalik alındıktan sonra Tatlıkuyu Merkez Camii’’ne getirildi. Sultan Güllü için, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde feci şekilde can veren kadının babası Salim Güllü, annesi Yücel Güllü ve kardeşleri tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden kadın, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kadının cenazesinin Pelitli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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