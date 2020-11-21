Körfez’de okullar sınav öncesi dezenfekte edildi

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Körfez Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi okullarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Adayların temiz ve steril bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında; KPSS sınavının yapılacağı 11 okul özel olarak hazırlanan solüsyonla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar, lavabolar büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.

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