Kocaeli´de 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi 

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DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla, 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1´i Ukrayna uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı.

Darıca´da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 23 paket halinde 11 kilo 900 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1´i Ukrayna uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-11-21 14:58:05



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