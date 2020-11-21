Ünlü mimar deprem sonrası raylı sistemi anlattı

– Mimar Osman Dağ, İzmir depreminde sonra binalarda raylı sistemin hayati önem taşıdığının bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

Mimar Osman Dağ, İzmir’de meydana gelen depremden sonra binalarda raylı sistemin yeniden gündeme geldiğini belirterek, sistemin önemi hakkında bilgi verdi. Osman Dağ, “İzmir depremi sonrası yaşananlar hepimizi derinden etkilerken bir kez daha almamız gereken dersleri gözler önüne serdi. Yıkılan birçok binanın çevresine baktığımızda hasar görmesine rağmen yıkılmayan binaları görmek mümkün. Bu durum da binanın öneminin altını bir kez daha çizdi. Deprem sonrası depremzedeler ve ülke olarak kendimize şu soruyu sormaya başladık; ‘Yaşadığım bina ne kadar dayanıklı?’ Akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, 1995 Kobe depremi sonrası depreme karşı en ince detaylarına kadar planlanmış bir yol haritası izledi. Deprem sonrası hem deprem yönetmeliğini değiştiren Japonya denetimleri de sıkılaştırdı. Yaptıkları teknik sayesinde her yıl yüzlerce deprem olmasına rağmen hayat akışları normal bir şekilde, hasarsız devam etmektedir” dedi.

Raylı sistemin çalışma şekline de değinen Dağ, “Bu sitem binaların rayların üzerine inşa edilmesini öngörmektedir. Raylı sistem, bir sarsıntı ya da olası bir deprem anında binaların yerkabuğundan bağımsız olarak, ray üzerinde hareket etmesini sağlar. Bu da binaların sarsıntı ve depremlerden en az hasarla etkilenmesini amaçlamaktadır” diye konuştu.

Mimar Osman Dağ, sistemin yanlış uygulandığı zamanda kötü sonuçlar elde edilebileceğini dile getirerek planlı ve hassas çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

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