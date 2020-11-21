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Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı 1'i Ukrayna uyruklu 5 kişi emniyete götürüldü

İHA

Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı 1'i Ukrayna uyruklu 5 kişi emniyete götürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kilo 900 gram esrar maddesi ile yakalanan 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Darıca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları takibe aldı. Takip sonrasında yapılan operasyonda 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar ve 1 tüfek ile yakalanan 1'i Ukrayna uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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