Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 - Galatasaray: 80

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşmayı sarıkırmızılı ekip, 8062 kazandı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Sertan Kırklar xx, Mesut Öztürk x
İzmit Belediyespor: İpek Garip x, Miray Şahin x, Gülşah Duman x, Kübra Erat x 8, Elif Emirtekin x 6, Egle Siksniute xx 12, Ericak Wheeler xxx 25, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic x 5, Clarissa Cristina Dos Santos x 6
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Courtney Monae Williams xx 12, Melisa Eroğlu x, Simge Tokmak x, Meltem Yıldızhan xx 12, Miray Balotu x, Cansu Köksal x 5, Sude Yılmaz x 2, Pelin Derya Bilgiç x 6, Anete Steinberga xxx 18, Mısra Albayrak x, Mercedes Briann Russell xxx 19, Zofia Hruscakova x 6
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 2024 (Galatasaray lehine)
Devre: 3541 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 4856 (Galatasaray lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.