İzmit´te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı (2)

KISITLAMA SONRASI SOKAKLARA ÇIKTILAR
Ülke genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 10.00 itibarıyla sona erdi. İzmit'te kısıtlamanın ardından evlerinden çıkanlar, sokakları doldurdu. Trafik yoğunluğu ise giderek, artıyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-11-22 10:48:08
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