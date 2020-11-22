Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

İHA

Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 'Toki’ ismi verilen köpeğin 6 ay süren tedavi ve bakım neticesindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi’nde bulunan Akçakoca TOKİ Konutları bölgesinde Ağustos ayında vatandaşlar tarafından uyuz hastalığı sebebiyle tüm tüyleri dökülmüş, yemek bulamadığı için ölmek üzere olan kangal cinsi bir köpek bulundu. Vatandaşlar köpeğin fotoğrafını sosyal medyada da paylaştı. Köpeğin durumunu gören Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleri harekete geçti. Dernek gönüllüleri, köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdüler. Yaşlı olması nedeni ile aç kaldığı için hastalandığı belirlenen köpek tedavi altına alındı. 10 gün süren tedavisinin ardından ölümden dönen köpek iyileşmeye başladı. TOKİ konutları çevresinde bulunması nedeniyle 'Toki' ismi verilen köpek, daha sonra dernek üyeleri tarafından klinikten alınarak özel bir alanda bakıma alındı. Yaklaşık 6 aydır dernek üyeleri tarafından bakımı sürdürülen 'Toki' sağlığına kavuştu. Tüyleri tekrardan uzayan Toki, değişimi ile görenleri şaşırtıyor.

“Hiçbir tüyü kalmamış, yemek bulamamış, ölüme yatmış şekilde bulunmuş”
Toki’nin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, “İzmit Akçakoca TOKİ konutları mevkiinde maalesef vücudunda hiçbir tüyü kalmamış, yemek bulamamış, ölüme yatmış şekilde bulunmuş. Bir gönüllü fotoğrafını çekip, bir yerel gazeteye vererek iyileştirilmesini istemiş. Bizim de bu haber üzerine bilgimiz oldu. Hemen müdahale ettik. TOKİ konutları çevresinde bulunduğu için adını da Toki koyduk. Hemen veteriner kliniğine aldırdık. Çok yaşlı olduğu tespit edildi. Kangal köpeği, yıllarca bakılıp atılmış köpeklerden. Toki’nin tedavisini yaklaşık 10 gün boyunca klinikte devam ettirdik. Uyuz banyosu, ilaçları, kan bakımı ile tedavisini yaptırdık. Daha sonra klinikte daha fazla tutamadık. Gönüllülerimizden bir tanesinin burada keçilerine baktığı alan var. Bize küçük bir yer tahsis etti. Kurtardığımız, yaşama döndürdüğümüz canlara bir süreliğine burada bakıyoruz. Toki'mizi de bu alana aldık. Bizler de iki günde bir gelip bakımını yapıyoruz. Toki erkek. Kısır olduğu için yaşlılığına rağmen biraz çapkın. Onun için buradaki erkeklerle de kavga edip kendisini yaralayabiliyor. Şimdi de biraz yaraları oluşmuş, gerekli tedaviyi yaptık. Gayet mutlu" dedi.

“Toki gibi birçok canımız var tedavisini yaptırdığımız ama borcunu ödeyemediğimiz”
Toki’nin sağlığına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ketanağ, en büyük problemlerinin tedavi ettirdikleri sokak hayvanları için maddi destek bulamamak olduğunu ifade ederek, “Toki ölüme yatmış durumdaydı, ölmek üzereydi. Şu an hayatta. Uyuz hastalığına gıda bulamadığı için bağışıklığı düşmüş ve yakalanmış. Beslenemediği için hastalık her yere yayılıyor ve bir süre sonra ölümle burun buruna geliyorlar. Toki de ölümden döndü. Bizim en büyük problemimiz tedavi ettirdiğimiz Toki ve nice canlara kaynak bulamıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Toki’nin tedavisi için ilan açtık. Birkaç gönüllümüzün desteği oldu ve Toki’nin tedavi ücretinin 300 TL’si ödendi. Ama geriye kalan 700 TL kliniğe borç olarak durmakta. Toki gibi birçok canımız var tedavisini yaptırdığımız ama borcunu ödeyemediğimiz. İnsanlar zarar vermesinler. Sevmek zorunda değilsiniz ama onların yaşam haklarına saygı duy, ona tekme atma. Yeryüzü sadece insanların değil. Destek olamıyorsanız köstek olmayın. İnsanlara bu mesajı verebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saati yanlış anlayınca sınava giremediler Sınava giremeyen öğrenci: "Yandık"
YEREL HABERLER Saati yanlış anlayınca sınava giremediler Sınava ...
İzmit´te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı (2)
YEREL HABERLER İzmit´te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı (2)
İzmit´te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER İzmit´te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen ...
Kısıtlama kararı uygulanmaya başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlama kararı uygulanmaya başladı, cadde ve ...
Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı
Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
20 gün önce işe başladığı inşaatta cesedini bulundu Sabah işten ayrılmadığından şüphelendikleri bekçiyi asansör boşluğunda ölü buldular
YEREL HABERLER 20 gün önce işe başladığı inşaatta cesedini ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 - Galatasaray: 80
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 ...
Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
YEREL HABERLER Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak ...
Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı 1'i Ukrayna uyruklu 5 kişi emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi ...
Kocaeli´de 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi 
YEREL HABERLER Kocaeli´de 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi 
Ünlü mimar deprem sonrası raylı sistemi anlattı
YEREL HABERLER Ünlü mimar deprem sonrası raylı sistemi anlattı
Körfez’de okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Körfez’de okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
Acil durum ekiplerine “Yangın Güvenliği Semineri” verildi
YEREL HABERLER Acil durum ekiplerine “Yangın Güvenliği Semineri” ...
Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor
YEREL HABERLER Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum ...
Feci kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden kızının tabutu başında gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen kadın son yolculuğuna ...
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli´de bir günde 289 koronavirüs cezası 
YEREL HABERLER Kocaeli´de bir günde 289 koronavirüs cezası 
Büyükgöz, tedavisi tamamlanan Söğüt’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükgöz, tedavisi tamamlanan Söğüt’ü ziyaret etti
Gebzeli çocuklar, ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi
YEREL HABERLER Gebzeli çocuklar, ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi
İzmit’te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacak
YEREL HABERLER İzmit’te altyapı hatları kazısız teknoloji ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X