Müzik yapabilmek için üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı Hayallerini gerçekleştirebilmek için sabahtan akşama kadar sanayide ter döküyor ‘Yapamazsın’ diyenlere inat savaştı, şarkısı binlerce kişi tarafından dinlendi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Samet Yıldız, hayali olan rap müziği yapabilmek için okuduğu üniversiteyi bırakarak sanayide çalışmaya başladı. Kendisine 'yapamazsın' diyenlere aldırış etmeden çalışmaya devam eden Yıldız'ın yaptığı şarkı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından dinlendi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Samet Yıldız, yaklaşık 9 yıl önce rap müzik ile tanıştı. Bundan 2 sene sonra SVMO mahlası ile ilk şarkısını yayınlayan Yıldız, daha sonra okulla müziğini bir arada götüremeyince müziğe bir süre ara verdi. Üniversitede güzel sayılabilecek bir bölüm kazanan Yıldız, kendisini müzik yaparken daha mutlu hissettiğini anladı. Daha sonra müzikte daha iyi yerlere gelebilme hayalleri uğruna üniversiteyi bırakan Yıldız, çok sevdiği müziğine geri döndü. Yıldız şimdi, şarkı yapabilmek ve klip çekebilmek için sanayide sabahtan akşama kadar ter döküyor. Sanayiden kazandığı parayla ailesine de destek olan Yıldız, paranın kalanıyla ise hayalini kurduğu müziği yapıyor. Çevresindeki insanların kendisine ‘Yapamazsın’ demelerine rağmen azimle çalışan Yıldız’ın ‘Bıktım’ isimli klibi, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.



“Hayallerim için okulu bırakmak zorunda kaldım”

13 yaşındayken rap müzikle tanıştığını ve 15 yaşında ilk şarkısını yaptığını belirten Samet Yıldız, “Küçük yaştan beri müziğe ilgi duyuyorum. Okul olduğu için müzikle beraber ikisini yürütemiyordum. Üniversiteye başladığımda da müzik daha fazla ağır bastı benim için. Ben de hayallerim uğruna okulu bırakıp müziğe yöneldim. Şu anda sabah gelip sanayide çalışıyorum. Akşamları da gidip, zaman buldukça müzik yapıyorum. İkisinin aynı anda yürümeyeceğini düşündüm. Hayallerim için okulu bırakmak zorunda kaldım. Müziğe yöneldim. Şuan burada kazandığım parayla hem aileme destek oluyorum hem de müzik yapıyorum. Bundan mutluyum. Üniversiteyi bıraktıktan sonra para kazanmam gerektiğini düşündüm, müzik için gerekliydi. Aileme de yük olmak istemedim. Bir çok kişi tarafından yadırgandım. Bunda yadırganacak bir şey yok, utanmıyorum da. Hem ekmek paramı kazanıyorum hem müziğimi yapıyorum. Sonuçta müzikte nasıl emek veriyorsam işimde de aynı şekilde emek veriyorum. Hayallerim uğruna ben bu yolu seçtim ve bundan da hiçbir zaman utanmadım. Müzik yapmaya gönül verdim. Bunun için de para gerekiyordu. Bir şekilde paramı buradan çıkarıyorum ve kazanıyorum” dedi.



“Yaptığım işten de müziğimden de gurur duyuyorum”

Çevresindeki insanların ‘Yapamazsın’ demelerine rağmen emeklerinin karşılığını aldığını kaydeden Yıldız, “Bıktım isimli bir şarkı çıkardım. Şarkım internette binlerce kişi tarafından dinlendi. Benim için özel bir şarkıydı zaten. Çünkü bu süreçteki duygularımı ve hislerimi anlattım. Şarkının sözlerinde de bunları belirttim. Benim için güzel bir duyguydu. Şu anda her şey istediğim gibi gidiyor. İşimden utanmıyorum, müziğimi de yapıyorum. Yaptığım işten de müziğimden de gurur duyuyorum” diye konuştu.



“Benim gönlüm rahat”

Sanayiyle müziği bir arada yapmanın zor olduğunu, ancak müzik yaparken büyün yorgunluğunu unuttuğunu dile getiren Yıldız, “Sonuçta zor bir iş, ağır bir iş, yorulup eve gidiyorum. Ama zor olmadan hiçbir şey güzel olmuyor. Müziğe gönül verdiğim için de aslında bu bir şekilde emeklerimin karşılığı olarak geliyor. Benim gönlüm rahat. Bu zorlukların hepsini stüdyoya girdiğimde geride bırakıyorum. Gün boyu yaşadığım bütün zorluklar, yorgunluklar, mikrofonun önüne geçtiğimde bitiyor. Fiziksel yorgunluğu da manevi yorgunluğu da müziği yaptığım zaman unutuyorum ve hepsini geride bırakabiliyorum. Sonuçta benim hayatımda da böyle oldu. Zorluklarla bugüne geldim ve zorlukları bir şekilde müzikle kapatarak geride bıraktım” şeklinde konuştu.

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