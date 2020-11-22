Kocaeli’de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı

Kocaeli’de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları korona virüs önlemleri kapsamında 1 ay süreyle yasaklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından korona virüs önlemleri kapsamında alınan karar doğrultusunda il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 30 gün süreyle yasaklandı. Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bulaşının yayılmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları Kocaeli il sınırları içerisinde 22 Kasım 2020 günü saat 24.00’ten 21 Aralık 2020 günü saat 24.00’e kadar 30 gün süre ile 2911 sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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