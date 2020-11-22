İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



POLİS, İZNİ OLMADAN DIŞARI ÇIKANLARA CEZA KESTİ

İzmit'te saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, polis ekipleri kentin çeşitli yerlerinde uygulama noktaları kurdu. Her aracın tek tek durdurulduğu noktalarda, vatandaşların sokağa çıkma izinleri kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen izinlere sahip olmayan kişilere 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-11-22 22:19:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.