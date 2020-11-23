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Karantinadaki vatandaşlara belediyeden yemek hizmeti

DHA

Karantinadaki vatandaşlara belediyeden yemek hizmeti


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Darıca Belediyesi tarafından, koronavirüse yakalanarak evlerinde karantinaya alınan ailelere sıcak yemek götürülmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde 750 kişiye yemek dağıtıldı.
Darıca Belediyesi tarafından koronavirüse yakalanan vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtılıyor. Uzman diyetisyen kontrolünde 40 kişilik ekip tarafından hazırlanan yemekler, Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarları aracılığı ile karantinadaki 750 kişiye dağıtıldı. Belediye tarafından her gün hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek, salgın sona erene kadar vatandaşların evlerine götürülmeye devam edecek.
Salgınla mücadele kapsamında belediyenin kapanan tesislerindeki personeli yemek dağıtımı işine yoğunlaştırdıklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Malum Covid-19 hastalığı nedeniyle evinde karantinada olan, bu hastalıktan dolayı sokağa çıkamayan, yanında komşusu olmayan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek organizasyonu yaptık. Bunun özelliği sadece kendi tesislerimizde ve kendi personelimizle yapmış olmamız. Malum salgın nedeniyle işletme iştiraklerimizin kapanması nedeniyle, sosyal tesislerimizde kendi personelimizi de bu işe yoğunlaştırdık. İçerisinde diyetisyenimizin de olduğu bu süreçte, yemeklerin kalori ve besin değerlerini de özellikle ayarlamaya çalışıyoruz. Böyle bir salgında insan vücudunun direnci artsın diye bakliyatından C vitaminine kadar, besin değerleri ölçülmüş ve değerlendirilmiş, insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak oranda besinleri ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle 200 noktada 750 kişinin ihtiyacını karşılayacak yemek organizasyonunu yaptık ve dağıtımına başladık" dedi.
Yemek dağıtımı hizmetinin salgın sona erene kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Bıyık, "Bugün başlangıç yaptık. Yarın bu sayı artar veya eksilir, vatandaştan gelen talebe göre değişkenlik gösterebilir. Malum bu süreç 14 gün, bu süreç bittikten sonra belki veriler azalacak ve buna hiç ihtiyaç duymayacağız. Şunu bilelim ki, bu virüs devam ettiği sürece sürdürebileceğimiz bir çalışmaya başladık. Bunun alt ve üst yapısını yaptık. Gelecekle ilgili bir kaygımız yok. Yani, '1 ay, 2 ay, 3 ay sürerse ne yapacağız?' şeklinde bir düşüncemiz yok. İnşallah devam etmez ve bu virüs illetinden kurtuluruz. Biz de bu hizmeti vermekten vazgeçeriz. En büyük temennimiz virüsün bir an önce bitmesi ve ülkemizle birlikte dünyayı terk etmesidir. Bizim bu konudaki tek amacımız ve gayemiz milletimizin hayır duasını almak" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-11-23 15:38:44

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