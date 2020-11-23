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Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı

DHA

Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Çin´de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulamasına, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlara da başlandığını söyledi. Cantürk, "Çin aşısında iki aşı bir plasebo olacak şekilde uygulama yapıyoruz, 3 uygulamadan iki tanesi gerçek aşı olacak. Bu vesileyle daha geniş bir popülasyonla Faz 3 çalışması devam ettirmiş olacağız" dedi.
Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde geçen ay gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve herhangi bir yan etkisi gözlemlenmeyen Çin´de üretilen koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri başladı. Dünyada yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı uygulamalarda Türkiye´den de yaklaşık 15 farklı merkezden 5 bine yakın gönüllünün katıldığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Tüm Türkiye´de olduğu gibi Kocaeli Üniversitesi de aşı çalışmalarına katkıda bulunuyor ve gönüllülere aşılarını yapıyoruz. Geçen dönemde Çin aşısı denilen aşıda yaklaşık 500 civarında gönüllüye hastanemizde aşı uygulaması yapıldı. Bu çalışma sağlık çalışanları üzerinde yapılıyordu. İki materyalden biri aşı, diğeri plasebo olacak şekilde planlanmıştı. Şu an uyguladığımız Çin aşısında iki aşı bir plasebo olacak şekilde bir uygulama yapıyoruz. Bu aşı uygulaması da halkımıza açıldı, halkımızdan da aşı yaptırmak isteyenler oldu. Dolayısıyla daha fazla aşı olma şansımız olacak yani 3 uygulamadan iki tanesi gerçek aşı olacak bu vesileyle daha geniş bir popülasyonla Faz 3 çalışması devam ettirilmiş olacak. Bu çalışmanın dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişiye denemesi yapıldı. Türkiye´de de yaklaşık 15 merkezde 5 bin kişi civarında gönüllü var" dedi.  
`ÇOK BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM´
Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Büşra Eryet çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu araştırmalara katılmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Faydalı olacağını düşündüğüm için kendime uygulanmasını istedim. Şu an için kendimi iyi hissediyorum umarım ülkemiz için, insanlık için faydalı bir şey olur" dedi.
`UMARIM HEPİMİZ İÇİN İYİ OLUR´
Sağlık çalışanı olan eşinin tavsiyesi üzerine gönüllü olan Selma Tuna, "Geçen ay eşim yaptırmıştı bu aşıyı, onun akabinde geçen hafta bende yaptırmaya karar verdim. Bu aşıyla beraber sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum inşallah hepimiz için daha iyi olur. Hiç korkum ya da tedirginliğim olmadı, umarım sonrasında hepimiz için iyi olur" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2020-11-23 15:43:00

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