İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar Koruyucu tulumları içerisinde terden sırılsıklam oluyorlar Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından vatandaşlara çağrı: “Bizleri de düşünün” Hastana başhekiminden dikkat çeken sözler: “Arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar Koruyucu tulumları içerisinde terden sırılsıklam oluyorlar Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından vatandaşlara çağrı: “Bizleri de düşünün” Hastana başhekiminden dikkat çeken sözler: “Arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar”

İHA

İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar Koruyucu tulumları içerisinde terden sırılsıklam oluyorlar Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından vatandaşlara çağrı: “Bizleri de düşünün” Hastana başhekiminden dikkat çeken sözler: “Arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar”

Üzerindeki koruyucu beyaz tulumlarla gün boyunca korona virüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden sağlık çalışanlarının yükü artan vaka sayıları ile birlikte arttı. Koruyucu kıyafetlerinin içinde terden sırılsıklam olan sağlık çalışanları, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi.
Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının, vaka sayılarının son günlerde hızla artması ile birlikte yükü arttı. Hastanelerdeki “Covid” servislerinde görevli sağlık çalışanları, gün boyunca üzerinden çıkartmadıkları kıyafetleri ile korona virüse karşı mücadele veriyor. Vaka sayılarında büyük artışların olduğu Kocaeli’de bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde de korona virüse karşı yoğun bir mücadele veriliyor. 5 katlı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 2 katı 'Covid Servisi'ne çevrildi. 200’den fazla korona virüs hastasının bulunduğu birimde, sağlık çalışanları gün boyunca üzerlerinden çıkartmadıkları koruyucu kıyafetleri ile virüse karşı savaşıyor.

Onları korona virüsle mücadele değil, insanların sorumsuzluğu yoruyor
Mesai saatleri boyunca birimde tedavi gören hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları, üzerlerindeki koruyucu kıyafetlerin içinde terden sırılsıklam oluyor. Korona virüsle zorlu mücadelelerin ardından mesaileri biten sağlık çalışanları, ailelerine korona virüsü bulaştırmak için öğrenci yurtlarında kalıyor. En büyük amaçları insanları yaşatmak olduğunu ifade eden sağlık çalışanları, vatandaşların korona virüs kurallarına uymamasının kendilerini yorduğunu dile getirdi.

“Bizleri de düşünün”
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid Servisi Sorumlu Hemşiresi Sevinç Karnıaçık, koruyucu kıyafetleri ile çalışmaları sırasında insanların önlem almadığını görünce büyük hüzün yaşadıklarını ifade ederek, “Çalışmalarımız çok yoğun şekilde geçiyor. Vaka sayıları arttıkça bizim de yükümüz artmakta. Hastaların başında yeri geldiğinde 2 saat boyunca kalıyoruz. Tulumlarla birlikte çalışmak gerçekten zor. Sağlık çalışanları nefes almadan çalışıyor. Tulumlarımızı çıkarttıktan sonra ter içinde kalıyoruz. O yüzden yükümüz çok fazla ve ağırlaşmaya başladı. Sağlık çalışanları artık yorulmaya başladı. Halkımızın da artık bize destek olmalarını istiyoruz. Lütfen tedbirlere uyalım. Maske ve temizlik kurallarına uyalım. Hayat eve sığar diyorum. O yüzden evlerimizde kalalım. Bizleri de düşünün” dedi.

8 ayda bakılan vakaların 2 katı kadar hastaya son 1 ayda baktılar
Son 1 ayda hastanede tedavi gören hasta sayısının 8 aydaki hasta sayısının iki katını aştığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, “Gerçekten ciddi bir vaka artışı var. Onu zaten bakanlığın açıklamalarından da görüyoruz. Aynı şey bizim hastanemiz için de geçerli. Bizim hastanemizde de ciddi bir vaka yükü oluştu. Son 8 ayda baktığımız vaka sayısının yaklaşık 2 katı kadar vakaya son 1 ay içerisinde baktığımızı söyleyebiliriz. Aynı şekilde yapılan testlerde de aynı pozitif oranlarının artışını görüyoruz. Biz bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğü ile vardığımız mutabakat doğrultusunda, hastanemizin 4 ve 5. Katlarını Covid hastaları için ayırdık. Toplam 200 civarında Covid hastası yatıyor. Bunun dışında 20 yoğun bakım yatağımızı ayırdık” diye konuştu.

“Arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar”
Sağlık çalışanlarının korona virüse karşı zorlu bir mücadele verdiğini ifade eden Cantürk, “Gerçekten Covid ile yatılıp kalkılıyor. Pek çok arkadaşımız artık evine gitmiyor. Yurtlarda, bizim temin ettiğimiz yerlerde kalıyorlar. Hastalığı çocuklarına bulaştırabilecekleri endişesine rağmen çalışıyorlar. Zaten hekim ya da sağlık çalışanı olmanın bedelidir bu. Herkes kendisi ölecek diye korkar ama sağlık çalışanları başkaları ölecek diye korkarlar, başkaları ölmesin diye çabalarlar. Süreçte arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar. Bunun için biz de diğer kamu kuruluşları da gerekli alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bunlar içimizi sızlatıyor”
Vatandaşlara çağrıda bulunan Cantürk, “Korona virüsten korunmanın yolu aslında kısaca söylendiği gibi, maske, mesafe ve temizlikten geliyor. Şimdi bir aşılanma sürecine giriyoruz ama aşılanma olsa da en önemli nokta kurallara uyulması. Bazen bakıyoruz maskeyi çenenin altına takılmış, dirsekte geziyor, burnun altına takılmış. Bunlar içimizi sızlatıyor. Durumun ciddiyetini insanlara algılatamıyoruz. Dün 160 civarında ölüm vardı. Belki bunun 10 katı kadar insan ciddi nefes sıkıntısı içerisinde yaşamını sürdürüyor. Böyle bir nefes zorluğunu gördükleri zaman kafalarını pencerelerinden bile çıkartmayacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara yönelik şafak operasyonu 70 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara yönelik şafak ...
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
YEREL HABERLER Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar korkutuyor
YEREL HABERLER Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar ...
Gölcük'te Covid-19 kurallarına uymayanlara 248 bin 342 TL ceza
YEREL HABERLER Gölcük'te Covid-19 kurallarına uymayanlara 248 bin ...
Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor
Şiddetsiz Bir İzmit için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Şiddetsiz Bir İzmit için imzalar atıldı
Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs ...
Dilovası’ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı
YEREL HABERLER Dilovası’ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik ...
Başiskele’de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor
Kocaeli'de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Kocaeli’nin şampiyonları teknik gelişim kampında
YEREL HABERLER Kocaeli’nin şampiyonları teknik gelişim kampında
Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere ...
Karantinadaki vatandaşlara belediyeden yemek hizmeti
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşlara belediyeden yemek hizmeti
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar Öğrencilerin mesajı ile duygulandılar hediyeleri ile tebessüm ettiler
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini ...
Karantinadaki 750 vatandaşın sıcak yemeği kapısına kadar ulaştırılıyor Alışverişe çıkamayan Covid-19 vakalarının ihtiyaçları evlerine götürülüyor Evlerinde gelen sıcak yemekler ile karantina günlerini güvende atlatıyorlar Kocaeli'de pozitif vakalar vücut dirençlerini ayaklarına gelen yemeklerle arttırıyor
YEREL HABERLER Karantinadaki 750 vatandaşın sıcak yemeği kapısına ...
TEM Otoyolu´nda zincirleme kaza: 1'i bebek, 4 yaralı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu´nda zincirleme kaza: 1'i bebek, 4 yaralı
TEM´de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER TEM´de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
TEM’de feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER TEM’de feci şekilde can verdi
Çin aşısına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çin aşısına yoğun ilgi
Başkan Şayir’den öğretmenler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den öğretmenler günü mesajı
Büyükakın, Öğretmenler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Büyükakın, Öğretmenler Günü’nü kutladı
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor Tırda yatıp kalkan vatandaş, ailesi ile özlemini camdan el sallayarak gideriyor
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen ...
Kocaeli’de 12 kilo esrar ele geçirildi Gözaltına alınan 6 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 12 kilo esrar ele geçirildi Gözaltına ...
Bıçaklanan adam yardım istemek için evine koştu Bıçaklandı, acı içinde evine gitti
YEREL HABERLER Bıçaklanan adam yardım istemek için evine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X