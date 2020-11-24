Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon

GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında 70 kişinin gözaltına alınması için 13 ilde operasyon düzenlendi.
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 70 kişinin gözaltına alınması için bu sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ´da operasyon düzenledi. Operasyon devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-11-24 09:47:46
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