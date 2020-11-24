Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor

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Kocaeli’de etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 kKarayolu ve diğer yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürüyor. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle D100 karayolu ve diğer güzergahlarda sürücüler zor anlar yaşıyor.

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