Büyükşehir sağlık çalışanlarına meyve desteği veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ve acil servis çalışanlarına meyve desteği veriyor.

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan Kocaeli filyason ekiplerine ve acil servis çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzatıyor. Kocaeli filyasyon ekipleri için daha önce ekipmandan lojistiğe kadar birçok konuda yardım eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekipte görevli personelin ve acil servis çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla ara öğün için meyve desteği sağlıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde ve acil serviste görevli personele gün aşırı meyde dağıtımı yapılacak. Hizmet kapsamında ayrıca ekiplere her öğün için muz ve elma verilecek.

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