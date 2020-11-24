Nuh Çimonto okullarında görev yapan öğretmenlerden anlamlı klip Öğretmenler meslektaşlarının Öğretmenler Gününü özel kliple kutladı

Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın katkılarıyla yapılan okullarda görev alan öğretmenler, hazırladıkları klip ile Öğretmenler Gününü kutladı.

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Kocaeli’de eğitime kazandırılan okullarda görev alan öğretmenler, Öğretmenler Gününe özel klip hazırladı. Klipte Çerkeşli Nuh Çimento İlköğretim Okulu, Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu, 80. Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi, Nuh Çimento Vatan İlköğretim Okulu, İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ve Hereke Nuh Çimento İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenler yer aldı. Öğretmenler, kendi çektikleri görüntülerle öğretmenlik görevinin kutsallığına vurgu yaparak tüm meslektaşlarının Öğretmenler Gününü kutladılar.

“Hepimizin hayatında kıymetli izler bırakan, yol gösteren, yolumuzu aydınlatan, yanımızda olmasa bile desteğini ve bilgeliğini hayat boyu hissettiğimiz bir öğretmen vardır” ifadeleri ile sosyal medya üzerinden de paylaşılan klip öğretmenlerden büyük beğeni aldı.

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