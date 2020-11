Güvenli yolculuk için Akçaray’a gece gündüz bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray’ın bakımları gece gündüz devam ediyor.

UlaşımPark bakım ekipleri tarafından gerçekleştirilen bakımlar ile Akçaray’da güvenli yolculuk sağlanmaya devam ediliyor. Gündüz bakımları kadar gece de gerçekleştirilen bakımlar bir o kadar önemli. Hattın tamamen durduğu noktada elektriği kısmen keserek gerçekleştirilen hat bakımları sayesinde Akçaray yolcularına güvenli bir ulaşım hizmeti sağlıyor. Sabaha kadar periyodik olarak sağlanan bakımlarda hat bakımları, makas bakımları, trafo bakımları, sinyalizasyon bakımları, hat güvenlik kontrolü, rayların hat boyunca kontrolü, katener bakımları, klima bakımları gibi her noktası kontrol ediliyor.

UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde 24 saat bakım ekipleri hazır olarak bekliyor. Olası oluşabilecek acil durumlarda anında müdahale için duran ekiplerin koordinasyonu kontrol merkezi ile sağlanıyor. Gerçekleştirilen bu bakımlar ile Akçaray’ın güvenliği, yolcuların sağlıklı bir yolculuk yapmaları sağlanıyor. Periyodik bakımlara ek hatta gerçekleştirilen bakımlar ile birlikte güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkan Akçaray ile güvenli, sağlıklı ve tam vaktinde yolculuk yapmak mümkün. Önce güvenlik ve sağlık sloganı ile atılan tüm adımlarla yolcuların sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları her zaman ön planda oluyor.

Akçaray’da sadece bakımla gün tamamlanmıyor. Gerçekleştirilen bakımlar ile birlikte yapılan temizlik de önem teşkil ediyor. Yapılan dezenfekte işlemleri ile birlikte Akçaray’ın hattaki olan güvenliği adeta araç içine de yansıyor. Araçların içi ve dışı her gün profesyonel ekipler tarafından sabahın erken saatlerine kadar temizleniyor. Gerçekleştirilen bu temizlik sayesinde tramvayların içi ve dışı sağlıklı yolculuğa uygun şekilde oluyor. Ayrıca aracın içerisinde bulunan UV Filtre sayesinde araç içi hava kalitesi de en üst seviyeye çıkartılmış oluyor.

